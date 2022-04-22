https://ria.ru/20220422/kladbische-1784890956.html

Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина

Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина - РИА Новости, 22.04.2022

Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина

Президент России Владимир Путин не планирует посетить Новодевичье кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин, в субботу, в день смерти... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:49

2022-04-22T12:49

2022-04-22T12:50

владимир путин

общество

борис ельцин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить Новодевичье кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин, в субботу, в день смерти политика, сообщил пресс-секретарь президента России Владимир Путин."Нет, такого посещения нет в планах президента", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в планах у Путина посещение Новодевичьего кладбища 23 апреля или участие в других памятных мероприятиях.Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).

https://ria.ru/20220314/eltsina-1778072920.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, борис ельцин