https://ria.ru/20220422/kladbische-1784890956.html
Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина
Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина - РИА Новости, 22.04.2022
Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина
Президент России Владимир Путин не планирует посетить Новодевичье кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин, в субботу, в день смерти... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:49
2022-04-22T12:49
2022-04-22T12:50
владимир путин
общество
борис ельцин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить Новодевичье кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин, в субботу, в день смерти политика, сообщил пресс-секретарь президента России Владимир Путин."Нет, такого посещения нет в планах президента", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в планах у Путина посещение Новодевичьего кладбища 23 апреля или участие в других памятных мероприятиях.Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).
https://ria.ru/20220314/eltsina-1778072920.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, общество, борис ельцин
12:49 22.04.2022 (обновлено: 12:50 22.04.2022)
Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Ельцина
Президент Путин не планирует посещать Новодевичье кладбище в день смерти Бориса Ельцина
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует посетить Новодевичье кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин, в субботу, в день смерти политика, сообщил пресс-секретарь президента России Владимир Путин.
"Нет, такого посещения нет в планах президента", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли в планах у Путина посещение Новодевичьего кладбища 23 апреля или участие в других памятных мероприятиях.
Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование).