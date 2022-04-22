Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"
В законодательную думу Хабаровского края поступило сообщение о "минировании"
Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА Новости завсектором управления информационных технологий аппарата законодательной думы региона Ирина Мелихова.
"Поступил сигнал об эвакуации из здания между 11 и 12 часами. Все вышли из здания, сколько точно было человек неизвестно, потому что помимо думы в здании располагаются еще и правительственные министерства. И в 12.30 (5.30 мск) нам разрешили вернуться на работу", - рассказала Мелихова.
По ее словам, "минирование" здания думы произошло впервые.
Только в апреле массовые эвакуации проходили шесть раз в хабаровских школах, а с начала года поступило 11 ложных сообщений об опасности. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.