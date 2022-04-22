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Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 22.04.2022
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Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"
Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 22.04.2022
Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"
Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:46
2022-04-22T06:46
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА Новости завсектором управления информационных технологий аппарата законодательной думы региона Ирина Мелихова.По ее словам, "минирование" здания думы произошло впервые.Только в апреле массовые эвакуации проходили шесть раз в хабаровских школах, а с начала года поступило 11 ложных сообщений об опасности. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, хабаровск, россия
06:46 22.04.2022
 
Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"

В законодательную думу Хабаровского края поступило сообщение о "минировании"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА Новости завсектором управления информационных технологий аппарата законодательной думы региона Ирина Мелихова.
"Поступил сигнал об эвакуации из здания между 11 и 12 часами. Все вышли из здания, сколько точно было человек неизвестно, потому что помимо думы в здании располагаются еще и правительственные министерства. И в 12.30 (5.30 мск) нам разрешили вернуться на работу", - рассказала Мелихова.
По ее словам, "минирование" здания думы произошло впервые.
Только в апреле массовые эвакуации проходили шесть раз в хабаровских школах, а с начала года поступило 11 ложных сообщений об опасности. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 02:31
В Хабаровске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о "минировании"
 
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