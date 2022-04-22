https://ria.ru/20220422/khabarovsk-1784834205.html

Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"

Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 22.04.2022

Законодательную думу Хабаровского края эвакуировали из-за "минирования"

Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T06:46

2022-04-22T06:46

2022-04-22T06:46

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Сообщение о "минировании" впервые поступило в законодательную думу Хабаровского края, парламентариев эвакуировали, информация оказалась ложной, сообщила РИА Новости завсектором управления информационных технологий аппарата законодательной думы региона Ирина Мелихова.По ее словам, "минирование" здания думы произошло впервые.Только в апреле массовые эвакуации проходили шесть раз в хабаровских школах, а с начала года поступило 11 ложных сообщений об опасности. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220419/minirovanie-1784211046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия