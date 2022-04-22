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В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения
В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения - РИА Новости, 22.04.2022
В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения
Аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом установили возле Кафедрального собора в Калининграде, сообщает учреждение на своей странице в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:48
2022-04-22T17:48
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иммануил кант
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр – РИА Новости. Аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом установили возле Кафедрального собора в Калининграде, сообщает учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что акция приурочена к 298-летию со дня рождения философа, который 22 апреля отмечают в Калининграде (бывшем Кёнигсберге), на родине Канта."В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", – рассказали в Кафедральном соборе.Кроме того, в честь дня рождения Канта в соборе пройдут лекции, концерт органной музыки и возложение цветов к могиле философа, а в 19.00 (местного времени, 20.00 мск) там представят стэндап-драму писателя и сценариста Дмитрия Минченка "Тайные правила Канта".Кафедральный собор Кенигсберга (прежнее название Калининграда) был построен в XIV веке. Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, его восстановление началось в 1992 году. В 2002 году архитектурный облик здания был зарегистрирован как товарный знак. У стен Кафедрального собора находится пантеон Канта. Службы в соборе не проводятся, здание используется для музейных экспозиций и концертов, в том числе с участием двух органов, образующих самый крупный органный комплекс в России.
https://ria.ru/20220420/kaliningrad-1784426194.html
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туризм, иммануил кант, калининград, кенигсберг, россия, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, новости культуры
17:48 22.04.2022
 
В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения

В Калининграде появилась возможность сделать селфи с философом Иммануилом Кантом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр – РИА Новости. Аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом установили возле Кафедрального собора в Калининграде, сообщает учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что акция приурочена к 298-летию со дня рождения философа, который 22 апреля отмечают в Калининграде (бывшем Кёнигсберге), на родине Канта.
"В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", – рассказали в Кафедральном соборе.
Кроме того, в честь дня рождения Канта в соборе пройдут лекции, концерт органной музыки и возложение цветов к могиле философа, а в 19.00 (местного времени, 20.00 мск) там представят стэндап-драму писателя и сценариста Дмитрия Минченка "Тайные правила Канта".
"Этот спектакль был написан специально для Кафедрального собора. Я нигде больше его не играю, поэтому уверен: здесь есть что-то неподдельное, попытка услышать отзвук прошлого в нашем настоящем", – рассказал Минченок.
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