https://ria.ru/20220422/kaliningrad-1784906464.html

В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения

В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения - РИА Новости, 22.04.2022

В Калининграде установили аппарат для селфи с Кантом ко дню его рождения

Аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом установили возле Кафедрального собора в Калининграде, сообщает учреждение на своей странице в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:48

2022-04-22T17:48

2022-04-22T17:48

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КАЛИНИНГРАД, 22 апр – РИА Новости. Аппарат для селфи с немецким философом Иммануилом Кантом установили возле Кафедрального собора в Калининграде, сообщает учреждение на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что акция приурочена к 298-летию со дня рождения философа, который 22 апреля отмечают в Калининграде (бывшем Кёнигсберге), на родине Канта."В роли Иммануила Канта выступает актер Калининградского драмтеатра Геннадий Филиппович, который общается с гостем, дает инструкции и позирует для совместного фото. Каждый, кто сделает селфи, может получить фото по почте, с помощью QR-кода или на сайте", – рассказали в Кафедральном соборе.Кроме того, в честь дня рождения Канта в соборе пройдут лекции, концерт органной музыки и возложение цветов к могиле философа, а в 19.00 (местного времени, 20.00 мск) там представят стэндап-драму писателя и сценариста Дмитрия Минченка "Тайные правила Канта".Кафедральный собор Кенигсберга (прежнее название Калининграда) был построен в XIV веке. Во время Второй мировой войны был сильно разрушен, его восстановление началось в 1992 году. В 2002 году архитектурный облик здания был зарегистрирован как товарный знак. У стен Кафедрального собора находится пантеон Канта. Службы в соборе не проводятся, здание используется для музейных экспозиций и концертов, в том числе с участием двух органов, образующих самый крупный органный комплекс в России.

https://ria.ru/20220420/kaliningrad-1784426194.html

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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