https://ria.ru/20220422/kadyrov-1784835742.html
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского" - РИА Новости, 22.04.2022
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать". РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:30
2022-04-22T07:30
2022-04-22T07:30
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать"."Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают (с) испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров, опубликовавший аудиозапись в своем Telegram-канале.Он добавил, что привык к подобным слухам и уже не обращает на них внимания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784805536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"
Глава Чечни Кадыров высмеял слухи, что он якобы хочет "убить Зеленского"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял
слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать".
"Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают (с) испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров, опубликовавший аудиозапись в своем Telegram-канале.
Он добавил, что привык к подобным слухам и уже не обращает на них внимания.