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Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского" - РИА Новости, 22.04.2022
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Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского" - РИА Новости, 22.04.2022
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать". РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:30
2022-04-22T07:30
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать"."Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают (с) испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров, опубликовавший аудиозапись в своем Telegram-канале.Он добавил, что привык к подобным слухам и уже не обращает на них внимания.
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в мире, украина, россия
07:30 22.04.2022
 
Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"

Глава Чечни Кадыров высмеял слухи, что он якобы хочет "убить Зеленского"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать".
"Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают (с) испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров, опубликовавший аудиозапись в своем Telegram-канале.
Он добавил, что привык к подобным слухам и уже не обращает на них внимания.
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