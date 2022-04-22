https://ria.ru/20220422/kadyrov-1784835742.html

Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"

Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского" - РИА Новости, 22.04.2022

Кадыров высмеял слухи, что он взялся "убить Зеленского"

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать". РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:30

2022-04-22T07:30

2022-04-22T07:30

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи, согласно которым он якобы хочет "убить Зеленского", заявив, что Владимир Зеленский может "бежать"."Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают (с) испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят... А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН... Давай, беги куда глаза глядят", - заявил Кадыров, опубликовавший аудиозапись в своем Telegram-канале.Он добавил, что привык к подобным слухам и уже не обращает на них внимания.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784805536.html

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в мире, украина, россия