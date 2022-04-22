https://ria.ru/20220422/institut-1784865061.html

Дегтярев: для предприятий Хабаровского края создан институт поддержки

Дегтярев: для предприятий Хабаровского края создан институт поддержки - РИА Новости, 22.04.2022

Дегтярев: для предприятий Хабаровского края создан институт поддержки

Для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в Хабаровском крае создан институт поддержки: региональный центр компетенций и учебная... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:23

2022-04-22T11:23

2022-04-22T11:23

хабаровский край

хабаровский край

экономика

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в Хабаровском крае создан институт поддержки: региональный центр компетенций и учебная площадка, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона в пятницу провел совещание с участниками нацпроекта "Производительность труда". Проект реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина с 2018 года, правительством РФ был разработан комплекс мер господдержки бизнеса. Стороны обсудили вопросы комплексной адаптации производственно-промышленного блока к условиям санкций."Сегодня в нацпроекте заняты 16 крупнейших предприятий края, в том числе Амурский судостроительный завод, Амурсталь, Дальэнергомаш, Хабаровский аэропорт, Региоснаб, Мир Упаковки, стройкомпания "Монолит" и так далее. Для них создан институт поддержки в сфере производительности труда – Региональный центр компетенций. Организовали уникальную для Дальнего Востока учебную площадку – "Фабрику процессов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания.Он отметил, что участники поделились опытом внедрения технологий, направленных на сокращение потерь и увеличение продуктивности. В пример привел завод "Технониколь Дальний Восток" по выпуску каменной ваты - он перестроил все ключевые процессы, увеличил производительность труда более чем на треть и снизил потери в пять раз, уточнил Дегтярев.Глава региона также акцентировал внимание на том, что в условиях санкционного давления работа по оптимизации и повышению эффективности производства с учетом роста производительности труда помогает развивать "более тесную и успешную кооперацию между отечественными предприятиями".Кроме того, рассказал губернатор, предприятия-участники нацпроекта сэкономили за полгода 1 миллиард рублей за счет оптимизации процессов. "Это деньги, которые уходили, можно сказать, в песок, - непрактичные технологии, потери, потребление ресурсов неэффективное и разные другие истории, которые приводили к тому, что предприятия теряли деньги", - разъяснил Дегтярев, добавив,что эти средства пошли на увеличение зарплат и премирование работников, на повышение эффективности производства и ремонт.По мнению главы региона, в Хабаровском крае "люди очень деятельные". В крае идет возрождение движения рационализаторов. Дегтярев отметил, что в июне на V Общероссийском конгрессе инженеров, который пройдет в Комсомольске-на-Амуре, лучшие будут награждены. "Инициативные работники, рационализаторы – это движущая сила любой организации", - подытожил губернатор.

https://ria.ru/20220420/produkt-1784411716.html

https://ria.ru/20220414/ssj100-1783439281.html

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, экономика, михаил дегтярев