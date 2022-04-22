21:08 22.04.2022 (обновлено: 21:24 22.04.2022)
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*
В реестры иноагентов включили Волкова*, Невзорова*, Венедиктова* и Кара-Мурзу*
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
В пятницу, согласно реестру, в него были включены бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*** Леонид Волков*, а также Владимир Кара-Мурза*.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о ВС РФ.
Журналист Александр Невзоров** и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов** внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
Кроме того, в список вошли Виктор Вахштайн**, Ярослав Сироткин**, Сергей Пархоменко**, Артур Асафьев**, Екатерина Лушникова** и Владимир Воронов**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.