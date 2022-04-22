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В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу* - РИА Новости, 22.04.2022
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В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу* - РИА Новости, 22.04.2022
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*
Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:08
2022-04-22T21:24
россия
леонид волков
александр невзоров
москва
вооруженные силы рф
фонд борьбы с коррупцией
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.В пятницу, согласно реестру, в него были включены бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*** Леонид Волков*, а также Владимир Кара-Мурза*.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о ВС РФ.Журналист Александр Невзоров** и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов** внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.Кроме того, в список вошли Виктор Вахштайн**, Ярослав Сироткин**, Сергей Пархоменко**, Артур Асафьев**, Екатерина Лушникова** и Владимир Воронов**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784779212.html
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россия, леонид волков, александр невзоров, москва, вооруженные силы рф, фонд борьбы с коррупцией, владимир кара-мурза-младший
21:08 22.04.2022 (обновлено: 21:24 22.04.2022)
 
В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*

В реестры иноагентов включили Волкова*, Невзорова*, Венедиктова* и Кара-Мурзу*

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Владимир Кара-Мурза*, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
В пятницу, согласно реестру, в него были включены бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*** Леонид Волков*, а также Владимир Кара-Мурза*.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 18:37
В Госдуме поддержали идею запретить иноагентам просветительскую работу
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о ВС РФ.
Журналист Александр Невзоров** и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов** внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
Кроме того, в список вошли Виктор Вахштайн**, Ярослав Сироткин**, Сергей Пархоменко**, Артур Асафьев**, Екатерина Лушникова** и Владимир Воронов**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 21:10
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
 
РоссияЛеонид ВолковАлександр НевзоровМоскваВооруженные силы РФФонд борьбы с коррупциейВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
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