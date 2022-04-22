https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html

В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*

В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу* - РИА Новости, 22.04.2022

В реестр иноагентов включили Леонида Волкова* и Владимира Кара-Мурзу*

Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T21:08

2022-04-22T21:08

2022-04-22T21:24

россия

леонид волков

александр невзоров

москва

вооруженные силы рф

фонд борьбы с коррупцией

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза* внесены в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.В пятницу, согласно реестру, в него были включены бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*** Леонид Волков*, а также Владимир Кара-Мурза*.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков о ВС РФ.Журналист Александр Невзоров** и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов** внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.Кроме того, в список вошли Виктор Вахштайн**, Ярослав Сироткин**, Сергей Пархоменко**, Артур Асафьев**, Екатерина Лушникова** и Владимир Воронов**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.*** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784779212.html

https://ria.ru/20220422/feyki-1785020905.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, леонид волков, александр невзоров, москва, вооруженные силы рф, фонд борьбы с коррупцией, владимир кара-мурза-младший