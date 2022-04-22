https://ria.ru/20220422/inflyatsiya-1784975908.html

Силуанов назвал высокую инфляцию в мире результатом политики Запада

Силуанов назвал высокую инфляцию в мире результатом политики Запада - РИА Новости, 22.04.2022

Силуанов назвал высокую инфляцию в мире результатом политики Запада

Разгон инфляции в мире – это результат ошибок в экономическом стимулировании крупнейших западных экономик в период пандемии, заявил министр финансов России... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:38

2022-04-22T17:38

2022-04-22T17:38

экономика

мвф

россия

центральный банк рф (цб рф)

саммит g20

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Разгон инфляции в мире – это результат ошибок в экономическом стимулировании крупнейших западных экономик в период пандемии, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании Международного валютно-финансового комитета."Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий. Это результат безответственных действий финансовых властей западных стран, от которых страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.Ссылаясь на прогнозы МВФ, он отметил, что инфляция в развитых странах в этом году ожидается на уровне 5,7%, а развивающихся - 8,6%. Он напомнил, что Россия неоднократно говорила о необходимости соизмерять размеры и продолжительность стимулов с возможностями экономики."При инфляции, приближающейся к двузначным значениям, западные ЦБ только обсуждают поднятие ставок с нуля до 1-2%, но это не решает проблемы. Ставки сильно отрицательные. Смягчать политику легко, но сейчас без непростых решительных мер по бюджету и денежно-кредитной политике не преодолеть ситуацию", – сказал министр.Кроме того, по его словам, санкции, наложенные на Россию западными странами, усугубляют ситуацию. Динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Все это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии.Избавиться от ценовых диспропорций, по мнению главы Минфина РФ, можно только путем снятия барьеров в международной торговле. При этом странам нужна скоординированная экономическая политика, нацеленная на решение вопросов устойчивого развития, а не с фокусом на получение выгод отдельными странами.

https://ria.ru/20220422/retsessiya-1784827976.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мвф, россия, центральный банк рф (цб рф), саммит g20, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)