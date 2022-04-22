https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html

The Telegraph: Германия может развалить альянс западных стран против России

The Telegraph: Германия может развалить альянс западных стран против России - РИА Новости, 22.04.2022

The Telegraph: Германия может развалить альянс западных стран против России

Позиция Германии в отношении России может развалить альянс западных государств, которые ввели санкции против Москвы на фоне специальной операции на Украине. Об... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:00

2022-04-22T18:00

2022-04-22T18:13

экономика

олаф шольц

владимир путин

россия

германия

украина

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Позиция Германии в отношении России может развалить альянс западных государств, которые ввели санкции против Москвы на фоне специальной операции на Украине. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Кейт Эндрюс.Как отметила журналистка, Берлин не сможет без серьезных последствий для собственной экономики наложить эмбарго на поставки российского газа, как это сделали США и Великобритания. Правительство канцлера Олафа Шольца тянет время и не может определиться со сроками отказа от энергетических контрактов с Москвой. Из-за колебаний немецких властей союзники, особенно Польша, Литва, Латвия и Эстония, усиливают нажим на страну. Это приводит к тому, что "единый антироссийский фронт" ослабевает, говорится в статье.По словам Эндрюс, позицию Германии можно понять, если посмотреть на цифры: 55 процентов газа для ее экономики поступает из России. Удорожание топлива уже привело к повышению индекса цен производителей (Producer Price Index) на 30 процентов. Счета за электроэнергию также выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом и, как ожидается, будут расти и дальше. Немецкие эксперты предупреждают, что полноценное эмбарго на российское сырье спровоцирует масштабную рецессию в государстве.По мнению колумниста, распад западного альянса не за горами, поскольку Берлин отказывается от консенсуса с союзниками относительно того, как взаимодействовать с Москвой.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

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германия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, украина