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ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ
ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ
Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:20
2022-04-22T05:20
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ.Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро - на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.
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в мире, украина, германия
05:20 22.04.2022
 
ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ

Аugsburger Allgemeine: Германия выделит Украине еще около 37 миллионов евро

© AP Photo / Markus SchreiberБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ.
"Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей необходима неповрежденная электросеть... Мое министерство перераспределило средства на эти цели в рамках чрезвычайной программы", - сообщила изданию глава министерства Свенья Шульце.
Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро - на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.
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