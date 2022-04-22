https://ria.ru/20220422/germaniya-1784832607.html

ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ

ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ

Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:20

2022-04-22T05:20

2022-04-22T05:20

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украина

германия

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ.Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро - на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.

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украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия