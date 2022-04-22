ФРГ выделит Украине еще около 37 миллионов евро, сообщили СМИ
Аugsburger Allgemeine: Германия выделит Украине еще около 37 миллионов евро
© AP Photo / Markus SchreiberБерлин
© AP Photo / Markus Schreiber
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ.
"Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей необходима неповрежденная электросеть... Мое министерство перераспределило средства на эти цели в рамках чрезвычайной программы", - сообщила изданию глава министерства Свенья Шульце.
Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро - на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.