https://ria.ru/20220422/gazprombank-1784881256.html

Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку

Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку - РИА Новости, 22.04.2022

Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку

Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:19

2022-04-22T12:19

2022-04-22T13:47

газпромбанк

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великобритания

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что руководство России продолжает считать незаконными все западные санкции.На уточняющий вопрос, было ли решение Лондона продиктовано попыткой упростить себе жизнь, пресс-секретарь ответил: "В том числе".Он также опроверг мнение, что выдача лицензии означает некую "отсрочку" для Европы по переходу на новую схему оплаты российского газа. Песков подчеркнул, что в президентском указе прописаны все сроки.Накануне Великобритания, которая в конце марта ввела санкции против Газпромбанка, выпустила генеральную лицензию, позволяющую до 31 мая осуществлять платежи за российский газ в адрес банка и его дочерних предприятий.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784806371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпромбанк, экономика, великобритания, россия, евросоюз, в мире, дмитрий песков