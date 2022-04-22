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Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку - РИА Новости, 22.04.2022
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Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку
Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку - РИА Новости, 22.04.2022
Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку
Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:19
2022-04-22T13:47
газпромбанк
экономика
великобритания
россия
евросоюз
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что руководство России продолжает считать незаконными все западные санкции.На уточняющий вопрос, было ли решение Лондона продиктовано попыткой упростить себе жизнь, пресс-секретарь ответил: "В том числе".Он также опроверг мнение, что выдача лицензии означает некую "отсрочку" для Европы по переходу на новую схему оплаты российского газа. Песков подчеркнул, что в президентском указе прописаны все сроки.Накануне Великобритания, которая в конце марта ввела санкции против Газпромбанка, выпустила генеральную лицензию, позволяющую до 31 мая осуществлять платежи за российский газ в адрес банка и его дочерних предприятий.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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газпромбанк, экономика, великобритания, россия, евросоюз, в мире, дмитрий песков
12:19 22.04.2022 (обновлено: 13:47 22.04.2022)
 
Песков прокомментировал решение Британии выдать лицензию Газпромбанку

Песков: решение Британии выдать лицензию Газпромбанку носит прагматичный характер

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска отделения Газпромбанка в Москве
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения Газпромбанка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти Великобритании разрешили переводить деньги Газпромбанку за поставки российского газа, руководствуясь прагматическими соображениями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", — сказал представитель Кремля.
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Он напомнил, что руководство России продолжает считать незаконными все западные санкции.
На уточняющий вопрос, было ли решение Лондона продиктовано попыткой упростить себе жизнь, пресс-секретарь ответил: "В том числе".
Он также опроверг мнение, что выдача лицензии означает некую "отсрочку" для Европы по переходу на новую схему оплаты российского газа. Песков подчеркнул, что в президентском указе прописаны все сроки.
Накануне Великобритания, которая в конце марта ввела санкции против Газпромбанка, выпустила генеральную лицензию, позволяющую до 31 мая осуществлять платежи за российский газ в адрес банка и его дочерних предприятий.
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С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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ГазпромбанкЭкономикаВеликобританияРоссияЕвросоюзВ миреДмитрий Песков
 
 
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