16:35 22.04.2022 (обновлено: 16:37 22.04.2022)
В Воронежской области догазифицируют около девяти тысяч домов
В Воронежской области в 2022 году догазифицируют около девяти тысяч домов
Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Количество домовладений, к которым бесплатно подведут газ в рамках программы догазификации в 2022 году, составит в Воронежской области 8930, что в два раза больше изначально запланированного, сообщает областная дума.
"В Воронежской области расширили число участников программы социальной газификации. С начала года число домовладений, включенных в план-график догазификации на 2022 год, увеличено почти в два раза и составит 8930. В список вошли все муниципальные образования региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, законом, принятым Воронежской областной думой, установлена дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан — это денежная компенсация или субсидия за газификацию жилого помещения. Средства можно использовать на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, приобретение внутридомового газового оборудования, строительство газопровода-ввода, подключение жилого помещения к газораспределительным сетям.
"Компенсацию или субсидию в размере до 100 тысяч рублей могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, вдовы инвалидов участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родители, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, малоимущие многодетные семьи. На эти цели в бюджете региона заложено 98 миллионов рублей", — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Также прорабатывается вопрос о расширении списка граждан, имеющих право на получение льгот на газификацию. Законодательная инициатива предполагает, что компенсацию или субсидию в размере до 50 тысяч рублей смогут получить граждане и многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые уже включены в список в действующей редакции закона).