https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784957325.html

В Воронежской области догазифицируют около девяти тысяч домов

В Воронежской области догазифицируют около девяти тысяч домов - РИА Новости, 22.04.2022

В Воронежской области догазифицируют около девяти тысяч домов

Количество домовладений, к которым бесплатно подведут газ в рамках программы догазификации в 2022 году, составит в Воронежской области 8930, что в два раза... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:35

2022-04-22T16:35

2022-04-22T16:37

воронежская область

общество

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Количество домовладений, к которым бесплатно подведут газ в рамках программы догазификации в 2022 году, составит в Воронежской области 8930, что в два раза больше изначально запланированного, сообщает областная дума."В Воронежской области расширили число участников программы социальной газификации. С начала года число домовладений, включенных в план-график догазификации на 2022 год, увеличено почти в два раза и составит 8930. В список вошли все муниципальные образования региона", - говорится в сообщении.Кроме того, законом, принятым Воронежской областной думой, установлена дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан — это денежная компенсация или субсидия за газификацию жилого помещения. Средства можно использовать на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения, приобретение внутридомового газового оборудования, строительство газопровода-ввода, подключение жилого помещения к газораспределительным сетям."Компенсацию или субсидию в размере до 100 тысяч рублей могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, вдовы инвалидов участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родители, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, малоимущие многодетные семьи. На эти цели в бюджете региона заложено 98 миллионов рублей", — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Также прорабатывается вопрос о расширении списка граждан, имеющих право на получение льгот на газификацию. Законодательная инициатива предполагает, что компенсацию или субсидию в размере до 50 тысяч рублей смогут получить граждане и многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (за исключением малоимущих граждан и малоимущих многодетных семей, которые уже включены в список в действующей редакции закона).

https://ria.ru/20220421/kapremont-1784666842.html

https://ria.ru/20220419/sotskontrakty-1784333953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума