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Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:42
2022-04-22T16:50
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему", - заявил он, отвечая на вопрос, какие страны Москва видит гарантами безопасности для Украины, и с кем ведет переговоры на этот счет.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:42 22.04.2022 (обновлено: 16:50 22.04.2022)
 
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Глава МИД Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему", - заявил он, отвечая на вопрос, какие страны Москва видит гарантами безопасности для Украины, и с кем ведет переговоры на этот счет.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине
 
В миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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