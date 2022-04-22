https://ria.ru/20220422/garantii-1784959381.html
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:42
2022-04-22T16:42
2022-04-22T16:50
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему", - заявил он, отвечая на вопрос, какие страны Москва видит гарантами безопасности для Украины, и с кем ведет переговоры на этот счет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:42 22.04.2022 (обновлено: 16:50 22.04.2022)
Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Глава МИД Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины