https://ria.ru/20220422/garantii-1784959381.html

Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 22.04.2022

Лавров: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:42

2022-04-22T16:42

2022-04-22T16:50

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему", - заявил он, отвечая на вопрос, какие страны Москва видит гарантами безопасности для Украины, и с кем ведет переговоры на этот счет.

https://ria.ru/20220422/garantii-1784948667.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров