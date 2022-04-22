https://ria.ru/20220422/frantsiya-1784974768.html
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2022
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен
Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:33
2022-04-22T17:33
2022-04-22T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
марин ле пен
франция
россия
украина
нато
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Когда война закончится и будет подписано соглашение о мире, необходимо будет, чтобы Франция внесла свой вклад в сближение НАТО и России", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Ранее лидер "Национального объединения" заявляла, что в случае своего избрания президентом Франции она предложит стратегическое сближение НАТО и России, когда на Украине закончатся военные действия.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, франция, россия, украина, нато, выборы президента франции — 2022, ситуация в днр и лнр
17:33 22.04.2022 (обновлено: 17:46 22.04.2022)
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен
Ле Пен: Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского кризиса