Рейтинг@Mail.ru
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/frantsiya-1784974768.html
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2022
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен
Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:33
2022-04-22T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
марин ле пен
франция
россия
украина
нато
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155488/83/1554888383_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_8eedddec954a1a172986822b14451835.jpg
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Когда война закончится и будет подписано соглашение о мире, необходимо будет, чтобы Франция внесла свой вклад в сближение НАТО и России", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Ранее лидер "Национального объединения" заявляла, что в случае своего избрания президентом Франции она предложит стратегическое сближение НАТО и России, когда на Украине закончатся военные действия.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155488/83/1554888383_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_8ad70258802b8f11dca88bfac33d4db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, франция, россия, украина, нато, выборы президента франции — 2022, ситуация в днр и лнр
17:33 22.04.2022 (обновлено: 17:46 22.04.2022)
 
Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен

Ле Пен: Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского кризиса

© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Когда война закончится и будет подписано соглашение о мире, необходимо будет, чтобы Франция внесла свой вклад в сближение НАТО и России", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Ранее лидер "Национального объединения" заявляла, что в случае своего избрания президентом Франции она предложит стратегическое сближение НАТО и России, когда на Украине закончатся военные действия.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Результаты первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 08:00
Россия выберет Франции президента
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМарин Ле ПенФранцияРоссияУкраинаНАТОВыборы президента Франции — 2022Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала