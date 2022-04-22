https://ria.ru/20220422/frantsiya-1784974768.html

Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен

Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2022

Франция должна будет способствовать сближению России и НАТО, заявила Ле Пен

Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:33

2022-04-22T17:33

2022-04-22T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

марин ле пен

франция

россия

украина

нато

выборы президента франции — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155488/83/1554888383_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_8eedddec954a1a172986822b14451835.jpg

ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Франция должна способствовать сближению России и НАТО после украинского конфликта, заявила кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Когда война закончится и будет подписано соглашение о мире, необходимо будет, чтобы Франция внесла свой вклад в сближение НАТО и России", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. Ранее лидер "Национального объединения" заявляла, что в случае своего избрания президентом Франции она предложит стратегическое сближение НАТО и России, когда на Украине закончатся военные действия.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марин ле пен, франция, россия, украина, нато, выборы президента франции — 2022, ситуация в днр и лнр