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Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России - РИА Новости, 22.04.2022
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Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России - РИА Новости, 22.04.2022
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России
Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:29
2022-04-22T14:29
экономика
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр — РИА Новости. Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией, говорится в пресс-релизе организации."Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией с 01:00 24 апреля 2022 года, в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт", - говорится в сообщении.Fingrid обеспечивает безопасность энергосистемы Финляндии – пропускная способность трансграничных соединений с Россией будет ограничена в связи с изменением международной ситуации, уточняет компания.Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной (320 МВт). Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, заявляет финское предприятие.
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экономика, россия, финляндия
14:29 22.04.2022
 
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России

Fingrid, управляющая сетями Финляндии, на треть ограничит импорт электроэнергии из России

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр — РИА Новости. Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией, говорится в пресс-релизе организации.
"Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией с 01:00 24 апреля 2022 года, в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт", - говорится в сообщении.
Fingrid обеспечивает безопасность энергосистемы Финляндии – пропускная способность трансграничных соединений с Россией будет ограничена в связи с изменением международной ситуации, уточняет компания.
Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной (320 МВт). Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, заявляет финское предприятие.
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