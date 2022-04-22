https://ria.ru/20220422/finlyandiya-1784916828.html
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России - РИА Новости, 22.04.2022
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России
Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:29
2022-04-22T14:29
2022-04-22T14:29
экономика
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр — РИА Новости. Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией, говорится в пресс-релизе организации."Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией с 01:00 24 апреля 2022 года, в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт", - говорится в сообщении.Fingrid обеспечивает безопасность энергосистемы Финляндии – пропускная способность трансграничных соединений с Россией будет ограничена в связи с изменением международной ситуации, уточняет компания.Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной (320 МВт). Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, заявляет финское предприятие.
https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, финляндия
Финляндия на треть ограничит импорт электроэнергии из России
Fingrid, управляющая сетями Финляндии, на треть ограничит импорт электроэнергии из России