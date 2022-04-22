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Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko - РИА Новости, 22.04.2022
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Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko
Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko - РИА Новости, 22.04.2022
Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko
Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:18
2022-04-22T18:18
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По ходатайству следователя следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу", - сказала Волк журналистам.Ранее стало известно о задержании шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220421/arest-1784780379.html
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происшествия, россия
18:18 22.04.2022
 
Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko

Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников пирамиды Finiko

© Finiko RussiaОснователь "Финико" Кирилл Доронин. Кадр из видео
Основатель Финико Кирилл Доронин. Кадр из видео
© Finiko Russia
Основатель "Финико" Кирилл Доронин. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По ходатайству следователя следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу", - сказала Волк журналистам.
Ранее стало известно о задержании шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей.
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko
 
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