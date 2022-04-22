https://ria.ru/20220422/finiko-1784987896.html

Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko

Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko - РИА Новости, 22.04.2022

Суд арестовал руководителей и активных участников пирамиды Finiko

Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:18

2022-04-22T18:18

2022-04-22T18:18

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд арестовал шестерых задержанных руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По ходатайству следователя следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу", - сказала Волк журналистам.Ранее стало известно о задержании шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220421/arest-1784780379.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия