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СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть - РИА Новости, 22.04.2022
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СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть
СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть
Германия в текущем году заплатит рекордные суммы за газ и нефть из России. Соответствующую информацию распространило Deutsche Wirschafts Nachrichten. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:07
2022-04-22T06:07
в мире
германия
россия
украина
природный газ
нефть
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия в текущем году заплатит рекордные суммы за газ и нефть из России. Соответствующую информацию распространило Deutsche Wirschafts Nachrichten.Расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.Немцы паникуютЖители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет британское издание Financial Times.Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.Газета Handelsblatt, в свою очередь, пишет, что эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и средние предприятия.По результатам опроса, проведенного объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть таких компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, указывает издание. Так, лишь два процента из 42 тысяч опрошенных компаний заявили о контрактах на срок более чем три года.Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несет огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. По данным опроса ZGV, 47% таких компаний используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.Цены на газ и ситуация на УкраинеГермания и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
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в мире, германия, россия, украина, природный газ, нефть
06:07 22.04.2022
 
СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за газ и нефть

DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия в текущем году заплатит рекордные суммы за газ и нефть из России. Соответствующую информацию распространило Deutsche Wirschafts Nachrichten.
Расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.

Немцы паникуют

Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет британское издание Financial Times.
Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.
Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.
Бедняки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 06:08
СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию
Газета Handelsblatt, в свою очередь, пишет, что эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию несет огромные риски для немецкого бизнеса, а особенно сильно от такого решения пострадают малые и средние предприятия.
По результатам опроса, проведенного объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть таких компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергии, указывает издание. Так, лишь два процента из 42 тысяч опрошенных компаний заявили о контрактах на срок более чем три года.
Как пишет Handelsblatt, результаты опроса свидетельствуют, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несет огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. По данным опроса ZGV, 47% таких компаний используют газ в качестве основного источника энергии, а 16% — нефть.

Цены на газ и ситуация на Украине

Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов.
Кошка - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 03:52
Немцев призвали перейти на кошачий метод умывания ради борьбы с Россией
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
В миреГерманияРоссияУкраинаПриродный газНефть
 
 
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