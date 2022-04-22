https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html

СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ

СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ - РИА Новости, 22.04.2022

СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ

Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:46

2022-04-22T00:46

2022-04-22T05:25

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.Расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро. Счет за импорт газа может удвоиться — с 8,8 миллиарда евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".

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в мире, германия, россия, евро, природный газ, нефть, украина