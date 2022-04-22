https://ria.ru/20220422/energiya-1784931742.html

Рецепт для рецессии. Британцы высмеяли рекомендации ЕС по экономии энергии

Рецепт для рецессии. Британцы высмеяли рекомендации ЕС по экономии энергии - РИА Новости, 22.04.2022

Рецепт для рецессии. Британцы высмеяли рекомендации ЕС по экономии энергии

Читатели британского таблоида Daily Mail с иронией отреагировали на попытки Евросоюза заставить людей экономить энергию ради сокращения зависимости от... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:25

2022-04-22T15:25

2022-04-22T15:35

в мире

роберт хабек

германия

брюссель

страсбург

евросоюз

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail с иронией отреагировали на попытки Евросоюза заставить людей экономить энергию ради сокращения зависимости от российских газа и нефти.В числе прочего звучали рекомендации работать из дома как минимум три дня в неделю, поскольку это позволит снизить потребление энергоресурсов, меньше отапливать дома и пользоваться кондиционерами. В Германии, например, также хотят ограничить скорость на дорогах, чтобы экономить бензин.Многие пользователи сочли подобные меры опасными для экономики, а некоторые предложили "советчикам" показать пример и начать с себя."Все в ваших руках. Почему бы этим демонстраторам добродетели не оставить себя без газа, электричества и нефти? Если нет, тогда оставьте других в покое", — возмутился CedricTheCat."Сэкономит ли ЕС больше энергии, если его представители не будут каждый месяц перемещаться между Брюсселем и Страсбургом?" — задался вопросом Bikerfrank."Я прям с нетерпением жду, чтобы немецкое производство стало домашним. Это просто вызовет дальнейшую инфляцию, потому что ЕС скорее самоликвидируется, чем отступит", — считает DeepB."Попытка разместить мой станок для резки стали и вилочный погрузчик в комнате стала бы серьезной головоломкой", — сыронизировал B0bby dazzler."Таким образом, если 50 сотрудников работают из дома, вам придется отапливать 50 домов, а не один офис. Что-то явно пошло не так", — написал MrWrighty"Какая глупая идея. Пострадают магазины, рестораны, кафе и пабы, добавьте к этому то, что с последствиями никто не будет бороться. И вот у вас есть все ингредиенты для масштабной рецессии", — подытожили читатели.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек дал советы немцам, как сберечь электроэнергию на фоне решения властей постепенно отказываться от российского импорта угля, нефти и газа: меньше топить помещения, задергивать шторы для сохранения тепла, реже пользоваться автомобилями, а ездить на поездах и велосипедах. СМИ, в свою очередь, рекомендовали жителям ФРГ реже ходить в душ и отказаться от использования мыла.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html

https://ria.ru/20220422/gaz-1784909006.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/neft-1784863487.html

германия

брюссель

страсбург

великобритания

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Станислав Ванд

в мире, роберт хабек, германия, брюссель, страсбург, евросоюз, санкции в отношении россии, великобритания