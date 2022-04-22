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В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1785023880.html
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2022
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четырнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:42
2022-04-22T22:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 14 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.По данным представительства, восемь человек пострадали в Мариуполе, одна женщина - в населенном пункте Владимировка, один мужчина - в населенном пункте Приморск и еще одна женщина - в Великоновоселковском районе. Также отмечается, что в Марьинском районе ДНР пострадал мальчик 2007 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1231, в том числе 67 детей", - сообщает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784600906.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, украина, сцкк
21:42 22.04.2022 (обновлено: 22:04 22.04.2022)
 
В ДНР сообщили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили о 14 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ на освобожденной территории

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина на территории Луганской ТЭС
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мина на территории Луганской ТЭС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 14 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек
По данным представительства, восемь человек пострадали в Мариуполе, одна женщина - в населенном пункте Владимировка, один мужчина - в населенном пункте Приморск и еще одна женщина - в Великоновоселковском районе. Также отмечается, что в Марьинском районе ДНР пострадал мальчик 2007 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1231, в том числе 67 детей", - сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаСЦКК
 
 
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