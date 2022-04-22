Украинские войска обстреляли Доломитное и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Доломитное и Ясиноватую гранатами и снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив гранаты из ГП-25 и снаряды калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:25 (совпадает с московским временем) - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 5 гранат из ГП-25, также применялось стрелковое оружие; 19:55 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.