Украинские военные обстреляли поселок Победа в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Победа в ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК фиксируют последствия обстрела
Представители СЦКК фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу поселок Победа в районе населенного пункта Горловка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) подвергли обстрелу горловский посёлок Победа. Зафиксированы разрывы снарядов в районе канальской дороги", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что поступили сообщения о попаданиях снарядов вблизи поселков Короленко и Озеряновка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.