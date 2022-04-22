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За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1784998939.html
За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР
За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 22.04.2022
За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за неделю 20 военнослужащих ДНР погибли и еще 119 пострадали. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:19
2022-04-22T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за неделю 20 военнослужащих ДНР погибли и еще 119 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 20 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784998581.html
https://ria.ru/20220422/dnr-1784953422.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
19:19 22.04.2022 (обновлено: 19:22 22.04.2022)
 
За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР

За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР, 119 получили ранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за неделю 20 военнослужащих ДНР погибли и еще 119 пострадали.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 20 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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