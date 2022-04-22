https://ria.ru/20220422/donbass-1784998939.html

За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР

За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 22.04.2022

За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за неделю 20 военнослужащих ДНР погибли и еще 119 пострадали. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:19

2022-04-22T19:19

2022-04-22T19:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782849685_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c99b07efc932bbf09b992aab99d41f04.jpg

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за неделю 20 военнослужащих ДНР погибли и еще 119 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 20 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 119 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/donbass-1784998581.html

https://ria.ru/20220422/dnr-1784953422.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина