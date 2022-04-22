19:18 22.04.2022 (обновлено: 19:28 22.04.2022)
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек
ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР потеряли за сутки 27 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать семь украинских националистов, одну БМП и два бронетранспортера", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Отмечается, что "захвачены одна БМП, одна 122 миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.