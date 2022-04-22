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ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1784998848.html
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек - РИА Новости, 22.04.2022
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек
Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:18
2022-04-22T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать семь украинских националистов, одну БМП и два бронетранспортера", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "захвачены одна БМП, одна 122 миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784998939.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
19:18 22.04.2022 (обновлено: 19:28 22.04.2022)
 
ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек

ВСУ в столкновениях с подразделениями ДНР потеряли за сутки 27 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать семь украинских националистов, одну БМП и два бронетранспортера", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
19:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За неделю погибли 20 военнослужащих ДНР
Отмечается, что "захвачены одна БМП, одна 122 миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
10:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 12 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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