https://ria.ru/20220422/donbass-1784998848.html

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек - РИА Новости, 22.04.2022

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли за сутки 27 человек

Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:18

2022-04-22T19:18

2022-04-22T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток потеряли в боях с военными Донецкой народной республики 27 человек, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили двадцать семь украинских националистов, одну БМП и два бронетранспортера", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "захвачены одна БМП, одна 122 миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/donbass-1784998939.html

https://ria.ru/20220422/lnr-1784849146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина