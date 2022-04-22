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ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1784998581.html
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 22.04.2022
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:17
2022-04-22T19:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21 "Град", по пяти населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы пяти населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии повреждены два жилых домостроения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
https://ria.ru/20220422/obstrel-1784987223.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
19:17 22.04.2022 (обновлено: 19:23 22.04.2022)
 
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили по территории ДНР более ста мин и снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21 "Град", по пяти населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы пяти населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии повреждены два жилых домостроения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска за четыре часа обстреляли Горловку и Широкую Балку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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