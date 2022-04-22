https://ria.ru/20220422/donbass-1784998581.html

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 22.04.2022

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:17

2022-04-22T19:17

2022-04-22T19:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21 "Град", по пяти населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы пяти населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии повреждены два жилых домостроения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

https://ria.ru/20220422/obstrel-1784987223.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика