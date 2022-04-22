18:15 22.04.2022 (обновлено: 18:20 22.04.2022)
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска выпустили по Луганскому в ДНР восемь снарядов калибра 122 миллиметра
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Луганское в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.