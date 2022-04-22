https://ria.ru/20220422/donbass-1784936102.html

ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин

ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022

ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:33

2022-04-22T15:33

2022-04-22T16:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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брюссель

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html

донбасс

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, брюссель