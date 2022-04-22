https://ria.ru/20220422/donbass-1784936102.html
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:33
2022-04-22T15:33
2022-04-22T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
брюссель
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, брюссель
15:33 22.04.2022 (обновлено: 16:08 22.04.2022)
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин
Президент Путин заявил, что ЕС мог бы повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса