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ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/donbass-1784936102.html
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2022
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:33
2022-04-22T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
брюссель
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784934063.html
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в мире, донбасс, брюссель
15:33 22.04.2022 (обновлено: 16:08 22.04.2022)
 
ЕС мог повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса, заявил Путин

Президент Путин заявил, что ЕС мог бы повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, что Брюссель мог бы повлиять на Киев, чтобы заставить его прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин рассказал Мишелю о мерах по защите населения Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассБрюссель
 
 
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