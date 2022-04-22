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В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/dnr-1784953422.html
В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков
В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков - РИА Новости, 22.04.2022
В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков
В Донецкой народной республике с 15 по 21 апреля погибли 225 сотрудников силовых структур и 42 гражданских, пострадали 760 сотрудников силовых структур и 189... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:24
2022-04-22T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 15 по 21 апреля погибли 225 сотрудников силовых структур и 42 гражданских, пострадали 760 сотрудников силовых структур и 189 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6852 человека, в том числе 100 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/mariupol-1784896982.html
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в мире, днр, украина
16:24 22.04.2022 (обновлено: 16:33 22.04.2022)
 
В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков

В ДНР с 15 по 21 апреля погибли 225 силовиков и 42 мирных жителя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 15 по 21 апреля погибли 225 сотрудников силовых структур и 42 гражданских, пострадали 760 сотрудников силовых структур и 189 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6852 человека, в том числе 100 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Телецентр в Мариуполе
13:09В мире
В ДНР доложили о взятии под контроль телецентра в Мариуполе
 
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