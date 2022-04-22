https://ria.ru/20220422/diplomatiya-1784962958.html
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:57
2022-04-22T16:57
2022-04-22T17:19
россия
организация американских государств
латинская америка
украина
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ."21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Повод – ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением", - говорится в заявлении.Цель данного документа, продвигавшегося входящими в ОАГ странами НАТО – США и Канадой, состоит в том, чтобы вовлечь в их антироссийскую "возню" государства Латинской Америки, посеять рознь с Россией, отношения с которой исторически характеризуются узами дружбы, взаимоуважительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули в МИД РФ.Также отмечается, что решение в отношении России не поддержали ведущие латиноамериканские государства: Аргентина, Бразилия, Мексика, а также Боливия, Гондурас, Сальвадор и карибские страны: Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой.Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути ранее заявила, что Буэнос-Айрес не считает правильной приостановку статуса России как наблюдателя в Организации американских государств, а также не собирается инициировать исключение страны из G20.
https://ria.ru/20220422/oag-1784822594.html
https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784816191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, организация американских государств, латинская америка, украина, нато
16:57 22.04.2022 (обновлено: 17:19 22.04.2022)
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
МИД: Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при ОАГ