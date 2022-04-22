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Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
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Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД
Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:57
2022-04-22T17:19
россия
организация американских государств
латинская америка
украина
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ."21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Повод – ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением", - говорится в заявлении.Цель данного документа, продвигавшегося входящими в ОАГ странами НАТО – США и Канадой, состоит в том, чтобы вовлечь в их антироссийскую "возню" государства Латинской Америки, посеять рознь с Россией, отношения с которой исторически характеризуются узами дружбы, взаимоуважительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули в МИД РФ.Также отмечается, что решение в отношении России не поддержали ведущие латиноамериканские государства: Аргентина, Бразилия, Мексика, а также Боливия, Гондурас, Сальвадор и карибские страны: Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой.Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути ранее заявила, что Буэнос-Айрес не считает правильной приостановку статуса России как наблюдателя в Организации американских государств, а также не собирается инициировать исключение страны из G20.
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россия, организация американских государств, латинская америка, украина, нато
16:57 22.04.2022 (обновлено: 17:19 22.04.2022)
 
Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД

МИД: Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при ОАГ

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ.
"21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Повод – ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением", - говорится в заявлении.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 00:52
Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Цель данного документа, продвигавшегося входящими в ОАГ странами НАТОСША и Канадой, состоит в том, чтобы вовлечь в их антироссийскую "возню" государства Латинской Америки, посеять рознь с Россией, отношения с которой исторически характеризуются узами дружбы, взаимоуважительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули в МИД РФ.
"Знаем, что государства Латинской Америки и Карибского бассейна подвергались беспрецедентному давлению, "выкручиванию рук". Нежелание слышать правду о реальном положении дел и страх, что такая информация может повлиять на итоги голосования, побудили организаторов акции не дать слова на заседании нашему постоянному наблюдателю при ОАГ, Послу Анатолию Антонову", - добавили в российском министерстве.
Также отмечается, что решение в отношении России не поддержали ведущие латиноамериканские государства: Аргентина, Бразилия, Мексика, а также Боливия, Гондурас, Сальвадор и карибские страны: Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой.
Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути ранее заявила, что Буэнос-Айрес не считает правильной приостановку статуса России как наблюдателя в Организации американских государств, а также не собирается инициировать исключение страны из G20.
Эмблема Организации американских государств
21 апреля, 23:00
В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя
 
РоссияОрганизация американских государствЛатинская АмерикаУкраинаНАТО
 
 
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