https://ria.ru/20220422/diplomatiya-1784962958.html

Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД

Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022

Москва сожалеет о решении ОАГ приостановить статус России, заявили в МИД

Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:57

2022-04-22T16:57

2022-04-22T17:19

россия

организация американских государств

латинская америка

украина

нато

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва сожалеет о решении приостановить статус России в качестве наблюдателя при Организации американских государств, говорится в заявлении МИД РФ."21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Повод – ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением", - говорится в заявлении.Цель данного документа, продвигавшегося входящими в ОАГ странами НАТО – США и Канадой, состоит в том, чтобы вовлечь в их антироссийскую "возню" государства Латинской Америки, посеять рознь с Россией, отношения с которой исторически характеризуются узами дружбы, взаимоуважительного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули в МИД РФ.Также отмечается, что решение в отношении России не поддержали ведущие латиноамериканские государства: Аргентина, Бразилия, Мексика, а также Боливия, Гондурас, Сальвадор и карибские страны: Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой.Официальный представитель президента Аргентины Габриэла Серрути ранее заявила, что Буэнос-Айрес не считает правильной приостановку статуса России как наблюдателя в Организации американских государств, а также не собирается инициировать исключение страны из G20.

https://ria.ru/20220422/oag-1784822594.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784816191.html

россия

латинская америка

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, организация американских государств, латинская америка, украина, нато