Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор области Андрей Воробьев.
Детей возьмут под временную опеку приемные семьи региона. Ранее Воробьёв предложил гуманитарный проект, предполагающий поиск родственников детей из ЛДНР в базах данных нашей страны и Красного креста. Если же близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление. В настоящее время сформирован реестр из 108 приёмных семей, готовых принять около 120 детей из ДНР и ЛНР.
"Сейчас в Донецке мы работаем с местными властями. Там порядка 800 детей остались сиротами - это большая трагедия. И мы предложили возможность усыновления, опеки. Завтра поедем встречать первых ребятишек. Среди них есть братья, сестры. Дети отправятся в 10 приемных семей из Подмосковья", - привели в пресс-службе облправительства слова губернатора.
Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние семь – в 2021 году. Почти 2 тысячи ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.
В регионе работают 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи. Сегодня в них живет 85 детей.
В разговоре ребята рассказали Воробьеву о своем участии в акции "Доброе дело". Она была придумана подмосковными школьниками и поддержана губернатором. У детей появилась возможность сдать гуманитарную помощь для жителей ЛДНР прямо в своих школах.
"1200 школ приняли участие в акции – это огромный масштаб. До этого у нас в Подмосковье уже работало 130 пунктов по сбору гуманитарной помощи, а потом и школьники включились. Не столько важно, что приносят: гречка, макароны или что-то другое, важно - само участие", - подчеркнул Воробьев.
Также помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru.