https://ria.ru/20220422/deti-1785002519.html

Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье

Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022

Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье

Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:42

2022-04-22T19:42

2022-04-22T19:42

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор области Андрей Воробьев.Детей возьмут под временную опеку приемные семьи региона. Ранее Воробьёв предложил гуманитарный проект, предполагающий поиск родственников детей из ЛДНР в базах данных нашей страны и Красного креста. Если же близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление. В настоящее время сформирован реестр из 108 приёмных семей, готовых принять около 120 детей из ДНР и ЛНР.Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние семь – в 2021 году. Почти 2 тысячи ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.В регионе работают 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи. Сегодня в них живет 85 детей.В разговоре ребята рассказали Воробьеву о своем участии в акции "Доброе дело". Она была придумана подмосковными школьниками и поддержана губернатором. У детей появилась возможность сдать гуманитарную помощь для жителей ЛДНР прямо в своих школах."1200 школ приняли участие в акции – это огромный масштаб. До этого у нас в Подмосковье уже работало 130 пунктов по сбору гуманитарной помощи, а потом и школьники включились. Не столько важно, что приносят: гречка, макароны или что-то другое, важно - само участие", - подчеркнул Воробьев.Также помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru.

https://ria.ru/20220418/gumpomosch-1784170843.html

https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784357965.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, красный крест, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр, донбасс, общество