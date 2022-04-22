Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220422/deti-1785002519.html
Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье
Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022
Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье
Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:42
2022-04-22T19:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
красный крест
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785001262_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c117ee55ca2c68af2239c6ffbc857d4b.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор области Андрей Воробьев.Детей возьмут под временную опеку приемные семьи региона. Ранее Воробьёв предложил гуманитарный проект, предполагающий поиск родственников детей из ЛДНР в базах данных нашей страны и Красного креста. Если же близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление. В настоящее время сформирован реестр из 108 приёмных семей, готовых принять около 120 детей из ДНР и ЛНР.Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние семь – в 2021 году. Почти 2 тысячи ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.В регионе работают 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи. Сегодня в них живет 85 детей.В разговоре ребята рассказали Воробьеву о своем участии в акции "Доброе дело". Она была придумана подмосковными школьниками и поддержана губернатором. У детей появилась возможность сдать гуманитарную помощь для жителей ЛДНР прямо в своих школах."1200 школ приняли участие в акции – это огромный масштаб. До этого у нас в Подмосковье уже работало 130 пунктов по сбору гуманитарной помощи, а потом и школьники включились. Не столько важно, что приносят: гречка, макароны или что-то другое, важно - само участие", - подчеркнул Воробьев.Также помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru.
https://ria.ru/20220418/gumpomosch-1784170843.html
https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784357965.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785001262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f5098cfb162cede976a413d84113467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, красный крест, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, лнр, донбасс, общество
19:42 22.04.2022
 

Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье
Воробьев: первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут завтра в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первые 27 детей-сирот из Донбасса приедут в Подмосковье уже в субботу, сообщил в беседе со студентами колледжа "Энергия" и школьниками из Реутова губернатор области Андрей Воробьев.
Детей возьмут под временную опеку приемные семьи региона. Ранее Воробьёв предложил гуманитарный проект, предполагающий поиск родственников детей из ЛДНР в базах данных нашей страны и Красного креста. Если же близких не найдут, то область организовывает временную опеку, а в дальнейшем и усыновление. В настоящее время сформирован реестр из 108 приёмных семей, готовых принять около 120 детей из ДНР и ЛНР.
"Сейчас в Донецке мы работаем с местными властями. Там порядка 800 детей остались сиротами - это большая трагедия. И мы предложили возможность усыновления, опеки. Завтра поедем встречать первых ребятишек. Среди них есть братья, сестры. Дети отправятся в 10 приемных семей из Подмосковья", - привели в пресс-службе облправительства слова губернатора.
Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние семь – в 2021 году. Почти 2 тысячи ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:35Новости Подмосковья
Порядка 350 тонн гумпомощи Донбассу собрали за несколько дней в Подмосковье
В регионе работают 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи. Сегодня в них живет 85 детей.
В разговоре ребята рассказали Воробьеву о своем участии в акции "Доброе дело". Она была придумана подмосковными школьниками и поддержана губернатором. У детей появилась возможность сдать гуманитарную помощь для жителей ЛДНР прямо в своих школах.
"1200 школ приняли участие в акции – это огромный масштаб. До этого у нас в Подмосковье уже работало 130 пунктов по сбору гуманитарной помощи, а потом и школьники включились. Не столько важно, что приносят: гречка, макароны или что-то другое, важно - само участие", - подчеркнул Воробьев.
Также помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 18:17Новости Подмосковья
Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКрасный КрестПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДНРЛНРДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала