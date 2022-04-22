https://ria.ru/20220422/defolt-1784962010.html

МВФ прокомментировал возможность дефолта в России

МВФ прокомментировал возможность дефолта в России - РИА Новости, 22.04.2022

МВФ прокомментировал возможность дефолта в России

Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:55

2022-04-22T16:55

2022-04-22T23:22

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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики, заявил в пятницу глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.Таким образом он прокомментировал возможность наступления дефолта в России."Суверенный долг России относительно невелик в глобальном отношении. Это должно оказать некоторый смягчающий эффект с точки зрения стабильности. Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время. Это может оказать существенное влияние на российскую экономику", — сказал Каммер, выступая на брифинге в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

https://ria.ru/20220421/nabiullina-1784654990.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, мвф, всемирный банк, в мире