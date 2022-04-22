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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.04.2022
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:24
2022-04-22T14:24
2022-04-22T14:24
общество
алексей шапошников
московская городская дума
риа новости
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за лучшее освещение деятельности и социально-значимых инициатив столичного парламента в 2021 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова."Прошедший год был для всех для нас интересным, еще одним пандемийным годом, и хочу всех поздравить, что пандемия, наконец, закончилась. Мы перешли к нашему привычному классическому формату... Для нас было полностью неожиданным, что за этот пандемийный год количество информационных сообщений о Мосгордуме увеличилось на 50%. Это очень знаковый показатель, хочу всем вам сказать слова благодарности", - сказал Шапошников.Кроме того, наградами также отмечены представители других СМИ.
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общество, алексей шапошников, московская городская дума, риа новости
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
Журналисты РИА Новости получили благодарственные письма от председателя Мосгордумы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова
за лучшее освещение деятельности и социально-значимых инициатив столичного парламента в 2021 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова.
"Прошедший год был для всех для нас интересным, еще одним пандемийным годом, и хочу всех поздравить, что пандемия, наконец, закончилась. Мы перешли к нашему привычному классическому формату... Для нас было полностью неожиданным, что за этот пандемийный год количество информационных сообщений о Мосгордуме увеличилось на 50%. Это очень знаковый показатель, хочу всем вам сказать слова благодарности", - сказал Шапошников.
Кроме того, наградами также отмечены представители других СМИ.