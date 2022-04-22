https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784832059.html

Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию

Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию

Украинские беженцы из Харьковской области благодарны российским военным за эвакуацию в безопасное место - на территорию РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:04

2022-04-22T05:04

2022-04-22T05:04

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493933_0:129:3297:1983_1920x0_80_0_0_b00351c110555aacaecafc78a70012b4.jpg

ВЕРИГОВКА-ЧУГУНОВКА (российско-украинская граница), 22 апр - РИА Новости. Украинские беженцы из Харьковской области благодарны российским военным за эвакуацию в безопасное место - на территорию РФ, передает корреспондент РИА Новости.По ее словам, в Липчановке они сидели в подвале. "В Бугаевке сейчас прилеты есть, но не сильные. Но мы попросили ребят (российских военных - ред.), чтобы нас вывезли. Мы не будем дожидаться, пока в нас стрелять будут. Ребята, слава Богу, подсобили. Нашли нам машины и вывезли нас", - отметила беженка.С Украины в основном прибыли женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На месте работали также сотрудники МЧС. На российской территории людям предоставили горячее питье и еду.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия