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Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2022
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Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию
Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию
Украинские беженцы из Харьковской области благодарны российским военным за эвакуацию в безопасное место - на территорию РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:04
2022-04-22T05:04
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ВЕРИГОВКА-ЧУГУНОВКА (российско-украинская граница), 22 апр - РИА Новости. Украинские беженцы из Харьковской области благодарны российским военным за эвакуацию в безопасное место - на территорию РФ, передает корреспондент РИА Новости.По ее словам, в Липчановке они сидели в подвале. "В Бугаевке сейчас прилеты есть, но не сильные. Но мы попросили ребят (российских военных - ред.), чтобы нас вывезли. Мы не будем дожидаться, пока в нас стрелять будут. Ребята, слава Богу, подсобили. Нашли нам машины и вывезли нас", - отметила беженка.С Украины в основном прибыли женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На месте работали также сотрудники МЧС. На российской территории людям предоставили горячее питье и еду.
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в мире, украина, россия
05:04 22.04.2022
 
Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию

Беженцы из Харьковской области выразили благодарность российским военным за эвакуацию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕРИГОВКА-ЧУГУНОВКА (российско-украинская граница), 22 апр - РИА Новости. Украинские беженцы из Харьковской области благодарны российским военным за эвакуацию в безопасное место - на территорию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Все хорошо. Главное, что нас вывезли в безопасное место. Мы сначала были в Изюме. Потом были в Липчановке, потом в Бугаевке. Теперь, слава Богу, вывезли нас", - сказала беженка.
По ее словам, в Липчановке они сидели в подвале. "В Бугаевке сейчас прилеты есть, но не сильные. Но мы попросили ребят (российских военных - ред.), чтобы нас вывезли. Мы не будем дожидаться, пока в нас стрелять будут. Ребята, слава Богу, подсобили. Нашли нам машины и вывезли нас", - отметила беженка.
С Украины в основном прибыли женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На месте работали также сотрудники МЧС. На российской территории людям предоставили горячее питье и еду.
 
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