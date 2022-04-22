21:48 22.04.2022 (обновлено: 21:54 22.04.2022)
Bloomberg: Япония боится уходить из российского бизнеса
Bloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отрасли
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Токио не хочет выходить из российских энергетических проектов из-за опасения, что его место займут другие крупные игроки, сообщило агентство Bloomberg.
Как отмечается в материале, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта "Сахалин-2". Значительная часть добываемого там топлива предназначена для Японии.
Отказ от этого месторождения вынудит страну искать альтернативные источники энергии на рынке, который уже перегружен. Кроме того, министр торговли Коити Хагиуда опасается, что это спровоцирует рекордный рост цен на сырье.
"Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона", — заключил он.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы.
Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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