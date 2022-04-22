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Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе - РИА Новости, 22.04.2022
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Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе
Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе - РИА Новости, 22.04.2022
Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе
Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:12
2022-04-22T18:12
в мире
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
россия
китай
франция
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Самое худшее, что может случиться с нашей будущей безопасностью - это квази-слияние Китая и России, создание блока этих двух стран, который может быть валютным, экономическим, военным. Это, возможно, будет самой большой опасностью XXI века для безопасности Франции и Европы", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. По ее словам, Франция должна играть роль балансировщика, цель которого - обеспечивать мир и безопасность своего будущего и будущего Европы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, россия, китай, франция, евросоюз
18:12 22.04.2022
 
Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе

Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой безопасности Европы в XXI веке

© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Самое худшее, что может случиться с нашей будущей безопасностью - это квази-слияние Китая и России, создание блока этих двух стран, который может быть валютным, экономическим, военным. Это, возможно, будет самой большой опасностью XXI века для безопасности Франции и Европы", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. По ее словам, Франция должна играть роль балансировщика, цель которого - обеспечивать мир и безопасность своего будущего и будущего Европы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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В миреВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенРоссияКитайФранцияЕвросоюз
 
 
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