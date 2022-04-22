https://ria.ru/20220422/bezopasnost-1784985765.html

Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе

Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе - РИА Новости, 22.04.2022

Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе

Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:12

2022-04-22T18:12

2022-04-22T18:12

в мире

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

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франция

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Самое худшее, что может случиться с нашей будущей безопасностью - это квази-слияние Китая и России, создание блока этих двух стран, который может быть валютным, экономическим, военным. Это, возможно, будет самой большой опасностью XXI века для безопасности Франции и Европы", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. По ее словам, Франция должна играть роль балансировщика, цель которого - обеспечивать мир и безопасность своего будущего и будущего Европы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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китай

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Кирилл Волков

в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, россия, китай, франция, евросоюз