Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой Европе
Ле Пен назвала блок России и Китая наибольшей угрозой безопасности Европы в XXI веке
© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Блок России и Китая стал бы самой большой угрозой XXI века для безопасности Франции и Европы, считает кандидат во французские президенты, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Самое худшее, что может случиться с нашей будущей безопасностью - это квази-слияние Китая и России, создание блока этих двух стран, который может быть валютным, экономическим, военным. Это, возможно, будет самой большой опасностью XXI века для безопасности Франции и Европы", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1. По ее словам, Франция должна играть роль балансировщика, цель которого - обеспечивать мир и безопасность своего будущего и будущего Европы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
7 апреля, 01:08В Китае назвали главную цель США в отношении России