В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: Европа должна выстраивать безопасность не с Россией, а от нее
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России", НАТО должна пересмотреть концепцию обороны в Прибалтике.
Ранее немецкие политики регулярно говорили, что безопасность Европы может быть обеспечена "не против России, а с Россией". В частности, так говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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По словам Бербок, "Россия заставляет нас идти по другому пути" после попыток Европы "достичь совместной безопасности как партнеры". "Речь сегодня в первую очередь о безопасности от России. Как мы будем позиционировать себя как союз в средне и долгосрочной перспективе - мы обсуждаем это в рамках НАТО", - заявила Бербок на пресс-конференции в ходе визита в Литву, которую транслировал МИД ФРГ.
Она отметила, что прежняя стратегия НАТО по Прибалтике, когда альянсу требовалось бы время, чтобы отреагировать на возможные запросы о помощи, устарела. "Этот сигнал от вас в последние дни я четко поняла", - сказала глава МИД ФРГ, приведя в пример ситуацию на Украине. Бербок добавила, что у прибалтийских стран протяженная граница с Россией и Белоруссией, поэтому нет достаточного времени, "чтобы ждать подкрепления".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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