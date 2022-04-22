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В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок - РИА Новости, 22.04.2022
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В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок
В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок - РИА Новости, 22.04.2022
В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России", НАТО должна пересмотреть концепцию обороны РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:22
2022-04-22T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
россия
европа
нато
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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России", НАТО должна пересмотреть концепцию обороны в Прибалтике.Ранее немецкие политики регулярно говорили, что безопасность Европы может быть обеспечена "не против России, а с Россией". В частности, так говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По словам Бербок, "Россия заставляет нас идти по другому пути" после попыток Европы "достичь совместной безопасности как партнеры". "Речь сегодня в первую очередь о безопасности от России. Как мы будем позиционировать себя как союз в средне и долгосрочной перспективе - мы обсуждаем это в рамках НАТО", - заявила Бербок на пресс-конференции в ходе визита в Литву, которую транслировал МИД ФРГ.Она отметила, что прежняя стратегия НАТО по Прибалтике, когда альянсу требовалось бы время, чтобы отреагировать на возможные запросы о помощи, устарела. "Этот сигнал от вас в последние дни я четко поняла", - сказала глава МИД ФРГ, приведя в пример ситуацию на Украине. Бербок добавила, что у прибалтийских стран протяженная граница с Россией и Белоруссией, поэтому нет достаточного времени, "чтобы ждать подкрепления".Ранее в МИД РФ подчеркивали, что "любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами" и Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США и НАТО, которые "отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html
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в мире, германия, мид германии, анналена бербок, россия, европа, нато, украина, ситуация в днр и лнр
13:22 22.04.2022
 
В Европе пришло время говорить "о безопасности от России", заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: Европа должна выстраивать безопасность не с Россией, а от нее

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России", НАТО должна пересмотреть концепцию обороны в Прибалтике.
Ранее немецкие политики регулярно говорили, что безопасность Европы может быть обеспечена "не против России, а с Россией". В частности, так говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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По словам Бербок, "Россия заставляет нас идти по другому пути" после попыток Европы "достичь совместной безопасности как партнеры". "Речь сегодня в первую очередь о безопасности от России. Как мы будем позиционировать себя как союз в средне и долгосрочной перспективе - мы обсуждаем это в рамках НАТО", - заявила Бербок на пресс-конференции в ходе визита в Литву, которую транслировал МИД ФРГ.
Она отметила, что прежняя стратегия НАТО по Прибалтике, когда альянсу требовалось бы время, чтобы отреагировать на возможные запросы о помощи, устарела. "Этот сигнал от вас в последние дни я четко поняла", - сказала глава МИД ФРГ, приведя в пример ситуацию на Украине. Бербок добавила, что у прибалтийских стран протяженная граница с Россией и Белоруссией, поэтому нет достаточного времени, "чтобы ждать подкрепления".
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Ранее в МИД РФ подчеркивали, что "любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами" и Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США и НАТО, которые "отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияМИД ГерманииАнналена БербокРоссияЕвропаНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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