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СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины
СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022
СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины
Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:33
2022-04-22T19:33
александр бастрыкин
владимир путин
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Информационном центре СК открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Ее номер - 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню)", - говорится в сообщении.Отмечается, что горячая линия позволит беженцам оперативно получить консультацию и содействие в решении разных вопросов. Кроме того, обратиться в Информационный центр СК они смогут и в соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/pomosch-1784957194.html
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александр бастрыкин, владимир путин, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, общество
19:33 22.04.2022
 
СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев, прибывающих из ЛНР, ДНР и с Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Информационном центре СК открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Ее номер - 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что горячая линия позволит беженцам оперативно получить консультацию и содействие в решении разных вопросов. Кроме того, обратиться в Информационный центр СК они смогут и в соцсетях.
"Сотрудники Информационного центра будут анализировать поступающие от беженцев вопросы и обращения, оперативность их разрешения, о чем докладывать председателю СК России", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Александр БастрыкинВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияОбщество
 
 
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