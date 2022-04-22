https://ria.ru/20220422/bezhentsy-1785001098.html

СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022

СК открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:33

2022-04-22T19:33

2022-04-22T19:33

александр бастрыкин

владимир путин

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

украина

россия

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства."По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Информационном центре СК открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также Украины. Ее номер - 8-800-100-12-60 (цифра 6 в голосовом меню)", - говорится в сообщении.Отмечается, что горячая линия позволит беженцам оперативно получить консультацию и содействие в решении разных вопросов. Кроме того, обратиться в Информационный центр СК они смогут и в соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/pomosch-1784957194.html

https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784832059.html

луганская народная республика

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, владимир путин, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, общество