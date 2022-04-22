https://ria.ru/20220422/bezhentsy-1784851150.html
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Уже почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, в том числе более 18 тысяч за минувшие сутки,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:27
2022-04-22T10:27
2022-04-22T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уже почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, в том числе более 18 тысяч за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего с начала конфликта на территорию РФ прибыли 934,6 тысячи беженцев, среди которых 172,5 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки государственную границу России пересекли 18,6 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784832059.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, общество
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации