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В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/bezhentsy-1784851150.html
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 22.04.2022
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Уже почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, в том числе более 18 тысяч за минувшие сутки,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:27
2022-04-22T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уже почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, в том числе более 18 тысяч за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего с начала конфликта на территорию РФ прибыли 934,6 тысячи беженцев, среди которых 172,5 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки государственную границу России пересекли 18,6 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784832059.html
россия
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, общество
10:27 22.04.2022
 
В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины

В Россию прибыли почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины с начала эскалации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уже почти 935 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, в том числе более 18 тысяч за минувшие сутки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего с начала конфликта на территорию РФ прибыли 934,6 тысячи беженцев, среди которых 172,5 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за минувшие сутки государственную границу России пересекли 18,6 тысячи беженцев.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
05:04
Украинские беженцы выразили благодарность российским военным за эвакуацию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОбщество
 
 
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