https://ria.ru/20220422/bespilotniki-1784856674.html

ВС России уничтожили 520 украинских беспилотников с начала спецоперации

ВС России уничтожили 520 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 22.04.2022

ВС России уничтожили 520 украинских беспилотников с начала спецоперации

Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 520 украинских беспилотников и свыше 240 самолетов и вертолетов, заявил в пятницу... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:52

2022-04-22T10:52

2022-04-22T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240de8138568fccb0a5d8252ddc4c582.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 520 украинских беспилотников и свыше 240 самолетов и вертолетов, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков