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Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене - РИА Новости, 22.04.2022
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Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене
Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене - РИА Новости, 22.04.2022
Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене
Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме, сообщил в пятницу офис генпрокурора Украины. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:09
2022-04-22T18:10
в мире
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россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме, сообщил в пятницу офис генпрокурора Украины."Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении Балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети Facebook*.Отмечается, что, по данным следствия, в ноябре 2015 года Столбовой был избран Балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области. ""Во время оккупации вооруженными силами РФ в марте 2022 года городской глава принял решение перейти на сторону врага. Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского главы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления", - говорится в сообщении.В офисе генпрокурора добавили, что 28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению к российским войскам и к России в целом. "В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", - говорится в сообщении.Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области, добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир путин, россия, украина, харьковская область, служба безопасности украины
18:09 22.04.2022 (обновлено: 18:10 22.04.2022)
 
Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене

Мэра Балаклеи Ивана Столбового на Украине обвинили в госизмене и коллаборационизме

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме, сообщил в пятницу офис генпрокурора Украины.
"Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении Балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети Facebook*.
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Отмечается, что, по данным следствия, в ноябре 2015 года Столбовой был избран Балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области. "
"Во время оккупации вооруженными силами РФ в марте 2022 года городской глава принял решение перейти на сторону врага. Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского главы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора добавили, что 28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению к российским войскам и к России в целом. "В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области, добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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