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Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/azovstal-1784994290.html
Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали"
Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал "немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали", где блокированы украинские боевики, и других частей... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:49
2022-04-22T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
россия
евросоюз
жозеп боррель
азовсталь
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал "немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали", где блокированы украинские боевики, и других частей Мариуполя в другие части Украины с "необходимыми гарантиями прекращения огня", говорится в распространенном в пятницу заявлении Борреля."ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию гражданского населения Мариуполя… Должен также быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", - отмечается в документе.Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу также призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин также отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", и всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784991434.html
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в мире, мариуполь, украина, россия, евросоюз, жозеп боррель, азовсталь, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:49 22.04.2022
 
Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали"

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал открыть гуманитарный коридор из "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал "немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали", где блокированы украинские боевики, и других частей Мариуполя в другие части Украины с "необходимыми гарантиями прекращения огня", говорится в распространенном в пятницу заявлении Борреля.
"ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию гражданского населения Мариуполя… Должен также быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", - отмечается в документе.
Кадры разбитой базы украинских националистов из «Азова»* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу также призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин также отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", и всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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