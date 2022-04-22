https://ria.ru/20220422/avtoprobeg-1784845187.html

Омская область примет эстафету автопробега "За мир без нацизма"

Омская область примет эстафету автопробега "За мир без нацизма" - РИА Новости, 22.04.2022

Омская область примет эстафету автопробега "За мир без нацизма"

Омская область 24 апреля примет эстафету Всероссийского первомайского автопробега "За мир без нацизма", также состоится общегородской митинг, сообщает в пятницу РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:37

2022-04-22T09:37

2022-04-22T10:35

общество

владимир путин

россия

омск

омская область

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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Омская область 24 апреля примет эстафету Всероссийского первомайского автопробега "За мир без нацизма", также состоится общегородской митинг, сообщает в пятницу облправительство.С 12 апреля по 9 мая Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий проводит всероссийский автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента РФ Владимира Путина под лозунгами "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!". Участниками станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России."Омичи торжественно встретят участников автопробега Федерации независимых профсоюзов России 24 апреля. У стадиона "Красная звезда" в 10.00 пройдет общегородской митинг. После того, как прозвучит команда "Ключ на старт, движение начать!", к главной автоколонне присоединятся омские машины и движение продолжится по маршруту. Автоколонна проследует по основным магистралям Омска к мемориальному комплексу "Парк Победы" для возложения цветов к Вечному огню", - говорится в сообщении.Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко отметил, что представители Омской области с большим удовольствием присоединяются к автопробегу, заявляя этой акцией, что трудящиеся единодушно выступают за мир без нацизма."Профсоюзы сегодня призывают к сплочению вокруг президента и суверенных интересов нашей страны. Мы готовы вместе со всеми здоровыми силами России работать над укреплением нашей Родины и её позиций в мировом сообществе, и нынешний автопробег призван засвидетельствовать солидарность профсоюзов в этой мысли", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220421/irtysh-1784736941.html

https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия, омск