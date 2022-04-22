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В Австралии агрегатор отелей Trivago оштрафовали на 32,8 миллиона долларов
В Австралии агрегатор отелей Trivago оштрафовали на 32,8 миллиона долларов - РИА Новости, 22.04.2022
В Австралии агрегатор отелей Trivago оштрафовали на 32,8 миллиона долларов
Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис по поиску отелей Trivago на 44,7 миллиона австралийских долларов (32,8 миллиона долларов США) за введение... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:36
2022-04-22T11:36
2022-04-22T11:36
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис по поиску отелей Trivago на 44,7 миллиона австралийских долларов (32,8 миллиона долларов США) за введение пользователей в заблуждение, сообщается в заявлении Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.В документе уточняется, что сервис вводил пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера, представленные на сайте и в телевизионной рекламе.В январе 2020 года суд установил, что Trivago нарушил австралийское законодательство о защите прав потребителей, утверждая, что сервис подыскивает самые низкие цены для заданных отелей.На самом деле алгоритм был устроен так, чтобы выдавать те сайты по бронированию отелей, которые больше платили Trivago за переходы по их ссылкам, "в результате чего для пользователей не всегда высвечивались самые низкие цены". Из-за подобных рекомендаций, пользователи переплатили около 38 миллионов австралийских долларов (27,9 миллиона долларов США), а Trivago заработал 58 миллионов в местной валюте (42,5 миллиона долларов США).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, австралия, отели
В Австралии агрегатор отелей Trivago оштрафовали на 32,8 миллиона долларов
В Австралии сервис Trivago оштрафовали на 32,8 миллиона долларов за обман пользователей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис по поиску отелей Trivago на 44,7 миллиона австралийских долларов (32,8 миллиона долларов США) за введение пользователей в заблуждение, сообщается в заявлении Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.
В документе уточняется, что сервис вводил пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера, представленные на сайте и в телевизионной рекламе.
В январе 2020 года суд установил, что Trivago нарушил австралийское законодательство о защите прав потребителей, утверждая, что сервис подыскивает самые низкие цены для заданных отелей.
На самом деле алгоритм был устроен так, чтобы выдавать те сайты по бронированию отелей, которые больше платили Trivago за переходы по их ссылкам, "в результате чего для пользователей не всегда высвечивались самые низкие цены".
Из-за подобных рекомендаций, пользователи переплатили около 38 миллионов австралийских долларов (27,9 миллиона долларов США), а Trivago заработал 58 миллионов в местной валюте (42,5 миллиона долларов США).