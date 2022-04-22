Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/afganistan-1785019124.html
В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе
В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе - РИА Новости, 22.04.2022
В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе
Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:00
2022-04-22T21:00
в мире
балх
россия
исламское государство
талибан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_8f48b7e290b05403d0a51fc7c4b66edd.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную полицию.Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе в провинции Балх произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80. Как сообщало агентство Франс Пресс, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв."Ключевой член ИГ* в Балхе Абдул Хамид Сангарйяр был задержан силами безопасности в ходе специальной операции в районе Чахар Болак провинции Балх", - сообщил представитель полиции провинции.По некоторым данным, Сангарйяр уже ранее был задержан силами талибов (движение "Талибан"**), однако ему удавалось сбежать.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220422/afganistan-1784993207.html
балх
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8f3ec3e133b737595f1e747328138146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балх, россия, исламское государство, талибан, оон
21:00 22.04.2022
 
В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе

В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в мечети в Мазари-Шарифе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик Талибана* в городе Мазари-Шариф
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную полицию.
Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе в провинции Балх произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80. Как сообщало агентство Франс Пресс, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв.
"Ключевой член ИГ* в Балхе Абдул Хамид Сангарйяр был задержан силами безопасности в ходе специальной операции в районе Чахар Болак провинции Балх", - сообщил представитель полиции провинции.
По некоторым данным, Сангарйяр уже ранее был задержан силами талибов (движение "Талибан"**), однако ему удавалось сбежать.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:41
При взрыве в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека
 
В миреБалхРоссияИсламское государствоТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала