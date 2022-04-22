https://ria.ru/20220422/afganistan-1785019124.html

В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе

В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе - РИА Новости, 22.04.2022

В Афганистане задержали предполагаемого организатора взрыва в Мазари-Шарифе

Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T21:00

2022-04-22T21:00

2022-04-22T21:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в мечети в афганском городе Мазари-Шариф был задержан в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местную полицию.Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе в провинции Балх произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80. Как сообщало агентство Франс Пресс, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв."Ключевой член ИГ* в Балхе Абдул Хамид Сангарйяр был задержан силами безопасности в ходе специальной операции в районе Чахар Болак провинции Балх", - сообщил представитель полиции провинции.По некоторым данным, Сангарйяр уже ранее был задержан силами талибов (движение "Талибан"**), однако ему удавалось сбежать.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220422/afganistan-1784993207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балх, россия, исламское государство, талибан, оон