01:21 21.04.2022 (обновлено: 01:47 21.04.2022)
В Харькове пропал чилийский журналист, критиковавший украинские власти
В Харькове пропал чилийский журналист Гонсало Лира Лопес, критиковавший украинские власти
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. МИД Чили выясняет судьбу гражданина этой страны журналиста и писателя Гонсало Лиры Лопеса, который выступал с критикой украинских властей и пропал в Харькове.
"МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Согласно записям в Twitter журналиста, в которых он себя называет "чилиец в Харькове", последний раз он выходил на связь пять дней назад.
Лопес неоднократно критиковал политику украинских властей. При этом в одном из твитов он писал, что в отношении него могут быть предприняты какие-то действия. "Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список", - предупреждал журналист. В приведенном им списке были убитый неизвестными мэр Кременной (находившейся на момент преступления под контролем украинских властей) Владимир Струк, погибший член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев и другие.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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