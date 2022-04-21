https://ria.ru/20220421/zhurnalist-1784613976.html

В Харькове пропал чилийский журналист, критиковавший украинские власти

В Харькове пропал чилийский журналист, критиковавший украинские власти - РИА Новости, 21.04.2022

В Харькове пропал чилийский журналист, критиковавший украинские власти

МИД Чили выясняет судьбу гражданина этой страны журналиста и писателя Гонсало Лиры Лопеса, который выступал с критикой украинских властей и пропал в Харькове. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:21

2022-04-21T01:21

2022-04-21T01:47

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр - РИА Новости. МИД Чили выясняет судьбу гражданина этой страны журналиста и писателя Гонсало Лиры Лопеса, который выступал с критикой украинских властей и пропал в Харькове.Согласно записям в Twitter журналиста, в которых он себя называет "чилиец в Харькове", последний раз он выходил на связь пять дней назад.Лопес неоднократно критиковал политику украинских властей. При этом в одном из твитов он писал, что в отношении него могут быть предприняты какие-то действия. "Если вы не слышали обо мне 12 часов и более, внесите меня в этот список", - предупреждал журналист. В приведенном им списке были убитый неизвестными мэр Кременной (находившейся на момент преступления под контролем украинских властей) Владимир Струк, погибший член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев и другие.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/zelenskiy-1783634432.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина