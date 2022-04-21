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СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/zaporozhe-1784807684.html
СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья
СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья - РИА Новости, 21.04.2022
СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья
Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:38
2022-04-21T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожье
одесса
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в отношении населения и свободно передвигаются по городу даже в комендантские часы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям: в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными". С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена "полная свобода действий" в отношении населения", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал подчеркнул, что пользуясь безнаказанностью, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.Мизинцев также заявил, что международные организации, среди которых Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами поставляемого продовольствия и медикаментов.
https://ria.ru/20220419/provokatsiya-1784295995.html
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в мире, запорожье, одесса, служба безопасности украины
21:38 21.04.2022
 
СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья

Минобороны: сотрудники СБУ привлекают бандитов для запугивания мирных жителей Запорожья

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в отношении населения и свободно передвигаются по городу даже в комендантские часы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям: в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными". С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена "полная свобода действий" в отношении населения", - сказал Мизинцев на брифинге.
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СК запросит у Минобороны документы о готовящейся провокации СБУ
Генерал подчеркнул, что пользуясь безнаказанностью, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.
Мизинцев также заявил, что международные организации, среди которых Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами поставляемого продовольствия и медикаментов.
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