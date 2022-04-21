https://ria.ru/20220421/zaporozhe-1784807684.html

СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья

СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья - РИА Новости, 21.04.2022

СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья

Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:38

2022-04-21T21:38

2022-04-21T21:38

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в отношении населения и свободно передвигаются по городу даже в комендантские часы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям: в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными". С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена "полная свобода действий" в отношении населения", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал подчеркнул, что пользуясь безнаказанностью, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.Мизинцев также заявил, что международные организации, среди которых Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами поставляемого продовольствия и медикаментов.

https://ria.ru/20220419/provokatsiya-1784295995.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, одесса, служба безопасности украины