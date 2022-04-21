СБУ привлекает бандитов для запугивания жителей Запорожья
Минобороны: сотрудники СБУ привлекают бандитов для запугивания мирных жителей Запорожья
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ привлекают бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" жителей Запорожья, они пользуются полной свободой действий в отношении населения и свободно передвигаются по городу даже в комендантские часы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям: в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными". С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена "полная свобода действий" в отношении населения", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Генерал подчеркнул, что пользуясь безнаказанностью, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей.
Мизинцев также заявил, что международные организации, среди которых Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами поставляемого продовольствия и медикаментов.