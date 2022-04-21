https://ria.ru/20220421/zaderzhanie-1784775830.html

В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символами спецоперации

В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символами спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022

В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символами спецоперации

Полиция задержала в Подмосковье неонациста, поджегшего автомобиль с символами поддержки специальной военной операции на Украине, сообщает официальный... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:25

2022-04-21T18:25

2022-04-21T18:54

происшествия

украина

костромская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полиция задержала в Подмосковье неонациста, поджегшего автомобиль с символами поддержки специальной военной операции на Украине, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники МУ МВД России "Пушкинское" задержали 28-летнего жителя Костромской области. Он подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве по мотивам ненависти и вражды", - рассказала она.По ее словам, злоумышленник вместе с знакомым заранее спланировал преступления. Ночью в одном из дворов они нашли припаркованную машину, на которой были нанесены символы поддержки специальной военной операции на Украине. Мужчина облил автомобиль бензином и поджег ее, а его приятель снимал происходящее. После этого оба скрылись.Она отметила, что в арендованной квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли литературу, пропагандирующую идеологию нацизма. Более того, мужчину заключили под стражу, соучастника преступления разыскивают.

https://ria.ru/20220412/izbienie-1783062844.html

https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html

украина

костромская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, костромская область, московская область (подмосковье)