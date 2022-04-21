18:25 21.04.2022 (обновлено: 18:54 21.04.2022)
В Подмосковье задержали поджигателя автомобиля с символами спецоперации
Неонациста, поджегшего в Подмосковье машину с символами поддержки спецоперации, задержали
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полиция задержала в Подмосковье неонациста, поджегшего автомобиль с символами поддержки специальной военной операции на Украине, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники МУ МВД России "Пушкинское" задержали 28-летнего жителя Костромской области. Он подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве по мотивам ненависти и вражды", - рассказала она.
По ее словам, злоумышленник вместе с знакомым заранее спланировал преступления. Ночью в одном из дворов они нашли припаркованную машину, на которой были нанесены символы поддержки специальной военной операции на Украине. Мужчина облил автомобиль бензином и поджег ее, а его приятель снимал происходящее. После этого оба скрылись.
"Транспортное средство полностью сгорело, сумма ущерба составила более миллиона рублей. Следователем Следственного управления МУ МВД России "Пушкинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 213 УК РФ", - добавила Волк.
Она отметила, что в арендованной квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли литературу, пропагандирующую идеологию нацизма. Более того, мужчину заключили под стражу, соучастника преступления разыскивают.