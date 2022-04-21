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Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки - РИА Новости, 21.04.2022
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Липецкая область
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Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки
Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки - РИА Новости, 21.04.2022
Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки
Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:16
2022-04-21T10:17
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания от предпринимателей, фермерских хозяйств и с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и различные пасхальные куличи.Глава региона отметил, что торговые площадки организованы специально для того, чтобы жители могли приобрести продукты по ценам производителей."Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
10:16 21.04.2022 (обновлено: 10:17 21.04.2022)
 

Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания от предпринимателей, фермерских хозяйств и с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и различные пасхальные куличи.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 10:25Липецкая область
Липецкая экослужба получила новые автомобили
Глава региона отметил, что торговые площадки организованы специально для того, чтобы жители могли приобрести продукты по ценам производителей.
"Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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