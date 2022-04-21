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Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки
Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки - РИА Новости, 21.04.2022
Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки
Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:16
2022-04-21T10:16
2022-04-21T10:17
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания от предпринимателей, фермерских хозяйств и с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и различные пасхальные куличи.Глава региона отметил, что торговые площадки организованы специально для того, чтобы жители могли приобрести продукты по ценам производителей."Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220420/ekosluzhba-1784427353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости
. Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания от предпринимателей, фермерских хозяйств и с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и различные пасхальные куличи.
Глава региона отметил, что торговые площадки организованы специально для того, чтобы жители могли приобрести продукты по ценам производителей.
"Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет", – сказал Артамонов.