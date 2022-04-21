https://ria.ru/20220421/yarmarki-1784641742.html

Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки

Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки - РИА Новости, 21.04.2022

Артамонов: липецкие власти устроят предпасхальные ярмарки

Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:16

2022-04-21T10:16

2022-04-21T10:17

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области в преддверии Светлой Пасхи организуют специальные ярмарки, которые пройдут в Липецке 21 и 22 апреля у крупных городских торговых центров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, покупателям будет предложен широкий ассортимент продуктов питания от предпринимателей, фермерских хозяйств и с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и различные пасхальные куличи.Глава региона отметил, что торговые площадки организованы специально для того, чтобы жители могли приобрести продукты по ценам производителей."Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220420/ekosluzhba-1784427353.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов