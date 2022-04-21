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Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами - РИА Новости, 21.04.2022
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Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами
Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами - РИА Новости, 21.04.2022
Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами
Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал как теракты взрывы в Бурсе и Стамбуле. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:19
2022-04-21T16:30
в мире
бурса (провинция)
стамбул
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал как теракты взрывы в Бурсе и Стамбуле.В среду местные власти сообщили, что автобус с тюремными охранниками был взорван в Бурсе, в результате инцидента погиб один человек. Губернатор Бурсы заявлял о нападении с применением самодельного взрывного устройства. В четверг утром в Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша, на месте также были обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства."Наши правоохранительные органы продолжают розыск. По предварительным данным, мы видим, что они достигли важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Одновременно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами", - приводит слова министра телеканал A Haber.
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в мире, бурса (провинция), стамбул
16:19 21.04.2022 (обновлено: 16:30 21.04.2022)
 
Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами

Министр юстиции Турции Боздаг квалифицировал взрывы в Бурсе и Стамбуле как теракты

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал как теракты взрывы в Бурсе и Стамбуле.
В среду местные власти сообщили, что автобус с тюремными охранниками был взорван в Бурсе, в результате инцидента погиб один человек. Губернатор Бурсы заявлял о нападении с применением самодельного взрывного устройства. В четверг утром в Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша, на месте также были обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства.
"Наши правоохранительные органы продолжают розыск. По предварительным данным, мы видим, что они достигли важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Одновременно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами", - приводит слова министра телеканал A Haber.
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