https://ria.ru/20220421/vzryvy-1784743087.html

Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами

Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами - РИА Новости, 21.04.2022

Минюст Турции назвал взрывы в Бурсе и Стамбуле терактами

Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал как теракты взрывы в Бурсе и Стамбуле. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:19

2022-04-21T16:19

2022-04-21T16:30

в мире

бурса (провинция)

стамбул

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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Министр юстиции Бекир Боздаг квалифицировал как теракты взрывы в Бурсе и Стамбуле.В среду местные власти сообщили, что автобус с тюремными охранниками был взорван в Бурсе, в результате инцидента погиб один человек. Губернатор Бурсы заявлял о нападении с применением самодельного взрывного устройства. В четверг утром в Стамбуле прогремел взрыв около здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша, на месте также были обнаружены фрагменты самодельного взрывного устройства."Наши правоохранительные органы продолжают розыск. По предварительным данным, мы видим, что они достигли важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Одновременно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами", - приводит слова министра телеканал A Haber.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784732808.html

бурса (провинция)

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бурса (провинция), стамбул