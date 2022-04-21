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В мечети в Афганистане прогремел взрыв

В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022

В мечети в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:54

2022-04-21T11:54

2022-04-21T12:03

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афганистан

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Отмечается, что мечеть, где произошел инцидент, находится в оживленном районе города.В результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших, добавляет телеканал Tolo News.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/afganistan-1769083226.html

афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан