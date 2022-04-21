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В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:54
2022-04-21T11:54
2022-04-21T12:03
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афганистан
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Отмечается, что мечеть, где произошел инцидент, находится в оживленном районе города.В результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших, добавляет телеканал Tolo News.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/afganistan-1769083226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан
11:54 21.04.2022 (обновлено: 12:03 21.04.2022)
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в афганском городе Мазари-Шариф прогремел взрыв