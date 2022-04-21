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В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
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В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 21.04.2022
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:54
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в мире
афганистан
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Отмечается, что мечеть, где произошел инцидент, находится в оживленном районе города.В результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших, добавляет телеканал Tolo News.
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в мире, афганистан
11:54 21.04.2022 (обновлено: 12:03 21.04.2022)
 
В мечети в Афганистане прогремел взрыв

В мечети в афганском городе Мазари-Шариф прогремел взрыв

© AP Photo / Abdul khaliqБоец Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане
Боец Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Abdul khaliq
Боец Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в городе Мазари-Шариф в Афганистане во время совершения верующими намаза, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.
Отмечается, что мечеть, где произошел инцидент, находится в оживленном районе города.
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В результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших, добавляет телеканал Tolo News.
 
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