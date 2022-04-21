https://ria.ru/20220421/vypuskniki-1784733070.html

Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников

Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников - РИА Новости, 21.04.2022

Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нельзя допустить, чтобы по окончании вузов российские выпускники оказались невостребованными. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:42

2022-04-21T15:42

2022-04-21T16:59

общество

дмитрий чернышенко

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нельзя допустить, чтобы по окончании вузов российские выпускники оказались невостребованными."Мы не можем обойти вниманием и вопрос, связанный с трудоустройством выпускников, поскольку санкции, действительно, затронули рынок труда. Нам нужно комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для молодых соискателей. Нельзя, чтобы наши ребята по окончании вузов оказались невостребованными. Здесь отмечу слаженную работу и Минобрнауки, и Минтруда, субъектов с вузами. Еще в прошлом году Минтруд дал старт соответствующей программе", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.Он отметил, что информация о дальнейшем возможном карьерном росте выпускников должна быть максимально доступной.

https://ria.ru/20220408/nauka-1782627096.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента