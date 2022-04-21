Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/vypuskniki-1784733070.html
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников - РИА Новости, 21.04.2022
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нельзя допустить, чтобы по окончании вузов российские выпускники оказались невостребованными. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:42
2022-04-21T16:59
общество
дмитрий чернышенко
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_12d682291839b6bdd9da9e9ad28347f3.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нельзя допустить, чтобы по окончании вузов российские выпускники оказались невостребованными."Мы не можем обойти вниманием и вопрос, связанный с трудоустройством выпускников, поскольку санкции, действительно, затронули рынок труда. Нам нужно комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для молодых соискателей. Нельзя, чтобы наши ребята по окончании вузов оказались невостребованными. Здесь отмечу слаженную работу и Минобрнауки, и Минтруда, субъектов с вузами. Еще в прошлом году Минтруд дал старт соответствующей программе", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.Он отметил, что информация о дальнейшем возможном карьерном росте выпускников должна быть максимально доступной.
https://ria.ru/20220408/nauka-1782627096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729ffe6b3ba73087666ce51a3dd6e305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
15:42 21.04.2022 (обновлено: 16:59 21.04.2022)
 
Чернышенко призвал комплексно решать вопрос трудоустройства выпускников

Чернышенко призвал не допустить, чтобы выпускники вузов оказались невостребованными

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что нельзя допустить, чтобы по окончании вузов российские выпускники оказались невостребованными.
"Мы не можем обойти вниманием и вопрос, связанный с трудоустройством выпускников, поскольку санкции, действительно, затронули рынок труда. Нам нужно комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для молодых соискателей. Нельзя, чтобы наши ребята по окончании вузов оказались невостребованными. Здесь отмечу слаженную работу и Минобрнауки, и Минтруда, субъектов с вузами. Еще в прошлом году Минтруд дал старт соответствующей программе", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.
Он отметил, что информация о дальнейшем возможном карьерном росте выпускников должна быть максимально доступной.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 18:52Наука
Правительство поддержит трудоустройство выпускников вузов в качестве ученых
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала